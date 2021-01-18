نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. شركة تويتر تعلق حساب نائبة أمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت شركة تويتر، اليوم الاثنين، تعليق حساب النائبة الجمهورية الأمريكية مارجوري تايلور غرين مؤقتًا، بسبب "الانتهاكات المتكررة" للقواعد الجديدة التي وضعتها الشركة إثر هجوم الكابيتول في 6 يناير.

وفي تصريحات صحفية، كشف متحدث باسم "تويتر"، أنه تم إغلاق الحساب المشار إليه مؤقتا بسبب انتهاكات متعددة لسياسة النزاهة المدنية الخاصة بنا"، موضحا أن حساب غرين سيحجب لمدة 12 ساعة.

وقد نشرت غرين، في وقت سابق، عبر "تويتر" سلسلة منشورات تعتمد طروحات لنظرية المؤامرة، حول الانتخابات الأخيرة لعضوية مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا، حسب "سي إن إن"، وأشّرتها "تويتر" بعلامة تقول "هذا الادعاء بشأن تزوير الانتخابات موضع نزاع، ولا يمكن الرد على هذه التغريدة أو إعادة نشرها أو إبداء الإعجاب بها نظرا لخطر إثارة العنف".

وكانت غرين، اتهمت "تويتر" بقمع "الأصوات المحافظة"، وقالت في بيان لها إن "القبضة الاحتكارية" التي تمارسها بعض شركات التكنولوجيا الكبرى على الخطاب السياسي الأمريكي "خارجة عن السيطرة".