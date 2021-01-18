نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل 2.04 مليون إصابة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، اليوم الإثنين، 7141 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى2.040.659 مليون.

ورصد المعهد، 214 وفاة جديدة بالفيروس، ليصل الإجمالي إلى 46633.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.