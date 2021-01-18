رابط sudanresult.com لاستخراج كشوف الدرجات لطلاب السودان الشهادة السودانية 2020/2021

رابط sudanresult.com لاستخراج نتيجة الشهادة السودانية لطلاب الثانوية بدولة السودان سنوفره لكم، حيث أعلنت وزارة التعليم بدولة السودان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، عن بدء رفع درجات الطلاب بالشهادة السودانية على موقع الوزارة، بحيث يمكن للطالب الدخول على رابط sudanresult.com لاستعلام النتيجة والذي سنقوم بعرضه لكم في هذا التقرير.

رابط sudanresult.com

استعلام نتيجة الشهادة السودانية متاح عبر موقع وزارة التعليم بدولة السودان، وعن تأخير ظهور النتيجة حتى هذا اليوم، فقد صرحت الجهات المسؤولة، أن هذا التأخير جاء بسبب المشكلات التي واجتها الوزارة على خلفية أزمة كورونا، وما اضطرت لاتخاذه من إجراءات احترازية وأمنية هدفت من ورائها إلى حماية الأرواح، ولم يكن هذا هو السبب الوحيد، بل جاء قرار استقالة وزير التعليم في قائمة الأسباب المؤدية لتأخر ظهور النتيجة، وكان هذا القرار بمثابة مفاجئة لجميع طلاب الثانوية بالسودان.

هذا وقد أعلنت الوزارة عن منحها 15 درجة رأفة للطلاب بالمواد المختلفة، ويأتي هذا تقديرًا من الوزارة للفترة العصيبة التي مر بها الطلاب في ظل الأوضاع الأخيرة التي شهدها العالم بشكل عام والدولة بشكل خاص، ويمكن للطلاب بكل سهولة الدخول على رابط موقع وزارة التعليم لاستخراج النتائج باتباع الخطوات التالية:

نتيجة الشهادة السودانية 2020/2021 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة السودانية 2020/2021

يمكن لطلاب الثانوية بدولة السودان، الدخول على رابط استعلام النتيجة عبر موقع وزارة التعليم والوصول للنتيجة بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: