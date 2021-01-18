تونس.. ارتفاع حصيلة المعتقلين على خلفية أعمال الشغب إلى 600 شخص

جدة - نرمين السيد - وكانت حالة من الفوضى عمت الشارع التونسى، مع اندلاع مظاهرات عنيفة فى الشوارع، تخللها اعتداء على الأملاك العامة التونسية، وخصوصا فى ظل حظر التجول الذى تشهده تونس الآن، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، السبت الماضى، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، وذلك بعد حوالى 5 أشهر من توليه المنصب.

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