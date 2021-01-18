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روسيا تسجل 471 وفاة و22.857 إصابة جديدة بـ كورونا

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بسنت فاروق 2021-01-18 11:27 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات، تم تسجيل 471 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى الوفيات فى البلاد إلى 66037.

وكانت روسيا قد أطلقت اليوم الإثنين، عملية تطعيم شاملة ضد فيروس كورونا تشمل جميع فئات السكان، وبحسب التقارير، فإن عملية التطعيم مجانية، ويمكن للمواطنين التطعيم بلقاح "سبوتنيك V" أو لقاح"إيبى فاك كورونا".

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