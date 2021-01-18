وزير الخارجية العراقى: الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء محرجة للحكومة

جدة - نرمين السيد - وأضاف حسين، فى تصريحات لقناة "العربية" الإخبارية، "نعمل مع البعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية اللازمة، ولمنع الهجمات على المنطقة الخضراء".
وفيما يخص السلطات الأمريكية، أكد حسين، أن واشنطن قد تتخذ إجراءات مشددة إذا استهدفت سفارتها، مشيرا إلى أن التوتر بين واشنطن وإيران يؤثر سلبا على الساحة العراقية، لذلك طلبنا من إيران التدخل لوقف استهداف المنطقة الخضراء.
أما عن تواجد داعش، فأكد وزير الخارجية العراقى، أن التنظيم الإرهابى ما زال موجودا فى المناطق الحدودية مع سوريا، قائلا إن "العراق بحاجة لقوات التحالف لمواجهة داعش وللتدريب".
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