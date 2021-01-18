تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية، معتبرا أن الأمر يعد "مهمة وطنية وقومية".
وقال نتنياهو خلال الاجتماع عبر تطبيق "زوم" إن "هدفه هو أن يشعر السكان بالأمان"، مضيفا: "مهمتنا هي استئصال العنف والجريمة من المجتمع العربي، وهذا جزء من أمننا القومي، وانا أنظر إلى الموضوع كحاجة وطنية".
وتعهد نتنياهو بالتركيز على برامج وخطط لاستئصال الجريمة والعنف في المجتمع العربي، معلنا أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية برئاسته تتعامل مع الملف.
وقال نتنياهو إنه ينوي فتح 9 مراكز شرطة إضافية في البلدات العربية، تضاف إلى 13 مركزا أقيمت بوقت سابق.
وكان رئيسا بلدية عرابة عمر نصار، وبلدية كفر كنا يوسف عواودة أعلنا مقاطعتهما الاجتماع مع نتنياهو، واعتبرا أن "رائحة انتخابية" تفوح من الاجتماع، كما أن ملف "العنف" في المجتمع العربي أشبع درسا ونقاشا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتنياهو يتعهد بمكافحة ”العنف والجريمة” في المجتمع العربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.