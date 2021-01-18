نتنياهو يتعهد بمكافحة ”العنف والجريمة” في المجتمع العربي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وذلك خلال اجتماعه مع رؤساء السلطات المحلية، معتبرا أن الأمر يعد "مهمة وطنية وقومية".

وقال نتنياهو خلال الاجتماع عبر تطبيق "زوم" إن "هدفه هو أن يشعر السكان بالأمان"، مضيفا: "مهمتنا هي استئصال العنف والجريمة من المجتمع العربي، وهذا جزء من أمننا القومي، وانا أنظر إلى الموضوع كحاجة وطنية".

وتعهد نتنياهو بالتركيز على برامج وخطط لاستئصال الجريمة والعنف في المجتمع العربي، معلنا أنه سيتم إنشاء لجنة وزارية برئاسته تتعامل مع الملف.

وقال نتنياهو إنه ينوي فتح 9 مراكز شرطة إضافية في البلدات العربية، تضاف إلى 13 مركزا أقيمت بوقت سابق.

وكان رئيسا بلدية عرابة عمر نصار، وبلدية كفر كنا يوسف عواودة أعلنا مقاطعتهما الاجتماع مع نتنياهو، واعتبرا أن "رائحة انتخابية" تفوح من الاجتماع، كما أن ملف "العنف" في المجتمع العربي أشبع درسا ونقاشا.