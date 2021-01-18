مقتل وإصابة 10 من أفراد الأمن في هجوم لطالبان شمالي أفغانستان

أعلنت مصادر أمنية في أفغانستان مقتل ثمانية أفراد من قوات الأمن على الأقل، وإصابة اثنين آخرين، في هجوم لحركة طالبان بإقليم بغلان شمالي البلاد.
وأوضحت المصادر - بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الإثنين أن عناصر طالبان هاجمت موقعا أمنيا على طريق بغلان - سامانجان السريع في مدينة بول خمري، عاصمة الإقليم، ما أسفر أيضا عن فقدان اثنين من أفراد الأمن وتدمير مركبتين للجيش.
ولم يصدر بعد تعليق من طالبان بشأن الهجوم.
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