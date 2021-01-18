خبر مؤلم للعالم.. اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا في ألمانيا

في نبأ حزين ومؤلم للعالم ، قد يساهم في حالة القلق التي تطوي العالم، كشفت صحف ألمانية عن اكتشاف طفرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19.
ذكرت التقارير الصحفية التي نقلت عن مصادر مطلعة إن الطفرة والتحور الجيني، تم رصده في إحدى مستشفيات بافاريا الألمانية.
وذكر المصدر الذي لم يكن إلا "فرانز نيديربول" مدير مستشفى بافاريا، أن الباحثين اكتشفوا الطفرة الفيروسية خلال اختبار عينات من بعض المرضى، بواسطة جهاز تحليل جديد حصلت عليه المؤسسة مؤخرا.
أضاف نيديربول " لقد تحصل تحور في الفيروس، وعليه فقد أخبر الأطباء الباحثون بالمستشفى زملائهم من مستشفى شاريتيه، الذين أكدوا أن الحديث قد يدور عن نوع جديد من فيروس SARS-CoV-2".
ولا يزال غامضا حتى الآن، مصدر هذه الطفرة، وكذلك مدى عدوى النوع الجديد من الفيروس.
ولاتزال المعلومات حاليًا حول الطفرة غير كاملة أو دقيقة، ولكن الأطباء يواصلون دراساتهم حول الأمر.
وقال فرانز نيديربول: "منذ بداية انتشار الوباء، تم اكتشاف أكثر من 12 ألف تغيير في بنية الفيروس، في مختلف أنحاء العالم"، إلا أن التحور الأهم الذي أنتج طفرة كبيرة بسلالة جديدة كان في بريطانيا، ديسمبر الماضي.
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