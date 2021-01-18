غرق 5 أشخاص إثر انقلاب قارب في بحيرة شمال غرب الهند

أعلنت الشرطة الهندية غرق 5 أشخاص بعد انقلاب قاربهم في بحيرة في منطقة (نافساري) بولاية (جوجارات) شمال غربي الهند.
وأوضحت الشرطة -وفقا لقناة (إنديا تي في) الهندية اليوم /الإثنين/- أن من بين الضحايا ثلاثة أطفال، فيما أصيب نحو 15 شخصا في الحادث الذي وقع بعدما حاول عدد كبير من السياح الصعود إلى القارب المنكوب في نفس الوقت الذي كان فيه آخرون ينزلون منه.
وفتحت الشرطة الهندية تحقيقا في الحادث للوقوف على ملابساته وتحديد المسئول عن وقوعه.
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