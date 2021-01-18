أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قبل استقالة الحكومة وكلفها بتصريف الأعمال.

وقالت الوكالة: "أمر أميري بقبول استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شئون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".

وكان الناطق باسم الحكومة الكويتية، قال الثلاثاء، إن الوزراء قدموا استقالتهم لرئيس الحكومة، ووضعوها تحت تصرفه.

وصرّح طارق المزرم في تغريدة على تويتر، إن رئيس الوزراء استقبل "في قصر السيف (الثلاثاء) نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، وأصحاب المعالي الوزراء، حيث رفعوا لسموه استقالة كل من أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرف سموه".

وأوردت وكالة الأنباء الكويتية، أن ذلك جاء "في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة، في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، وما تقتضيه المصلحة الوطنية".