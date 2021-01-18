رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس: هناك جهات خططت للاحتجاجات في البلاد

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، اليوم الاثنين، إن هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

وأضافت عبير موسي، في تصريحات صحفية نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "يجب الكشف عن نتائج التحقيقات في الاحتجاجات التي تشهدها تونس".

وقد حذر الحزب الدستوري الحر بتونس، يوم الثلاثاء الماضي، من محاولات ضرب المؤسسات السياسية في البلاد.

وفي وقت سابق، قال الحزب الدستوري الحر في تونس، إن حركة النهضة تابعة لمنظمة إرهابية تهدد الدولة التونسية.

وأفادت وسائل إعلام تونسية، في وقت سابق، بوقوع خلافات داخل جلسة مجلس النواب التونسي خلال مساءلة راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة ورئيس البرلمان.