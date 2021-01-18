نتيجة الشهادة السودانية 2020/2021 على موقع وزارة التعليم بالسودان برقم الجلوس

نتيجة الشهادة السودانية لطلبة وطالبات الثانوية العامة بولايات دولة السودان المختلفة متوفرة الآن عبر موقع وزارة التعليم بدولة السودان، هذا بعد أن عاصر طلاب المرحلة الثانوية وأولياء الأمور، حالة من القلق والتوتر العام بسبب تأخر إعلان النتيجة، سعى خلالها الجميع للبحث عن طريقة يمكن من خلالها الوصول لكشف درجات الطلاب، وتتيح وزارة التعليم السودانية للطلاب إمكانية استعلام النتيجة برقم الجلوس، عبر رابط الاستعلام الذي سنوفره لكم.

نتيجة الشهادة السودانية

تأخر ظهور نتيجة الشهادة السودانية لطلاب الثانوية العامة بدولة السودان كثيرًا، وقد علق السادة المسؤولين بالدولة، أن هذا التأخير يأتي في ظل ما تمر به الدولة من ظروف صعبة، نتيجة أزمة جائحة كورونا، بجانب استقالة وزير التعليم السوداني، وقد فاجأ هذا الحدث الكثير من طلاب دولة السودان.

كما أعلنت الجهات المسؤولة بوزارة التعليم منذ ساعات قليلة عن انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، مؤكدة أن النتيجة سيتم عرضها خلال ساعات قليلة فور اعتمادها مباشرة، وتتفق تلك التصريحات مع ما نشرته وزارة التعليم السودانية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حول قرب ظهور النتيجة.

يمكن للطلاب الاستعلام عن الشهادة السودانية من خلال موقع وزارة التعليم السوداني sudanresults.com

رابط استعلام نتيجة الشهادة السودانية

يمكن لطلاب السودان الاستعلام عن النتيجة والوصول لكشف الدرجات الخاص بهم من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية، حيث توفر وزارة التعليم السودانية إمكانية استعلام الطلاب للنتائج برقم الجلوس بكل سهولة من خلال اتباع الآتي: