عروض تقسيط شانجان CS35 تريند بدون مقدم أقل من 1000 ريال

لا يمكن إغفال عروض تقسيط شانجان CS35 بدون مقدم أثناء رحلة البحث عن أفضل عروض تقسيط السيارات الجديدة لأن هذه السيارة بالرغم من كونها إحدى سيارات الدفع الأمامي إلا أنها تحتوى على العديد من المكونات وتأتي بمواصفات تجعلها تنافس فئة الدفع الرباعي من جيلها وهي علاوة على ذلك تأتي مع سعر مناسب ومقبول ويمكن من خلال دفعة تملك بسيطة أن يكون القسط الشهري في حدود 1000 ريال حتى لو تم التقسيط بدون دفعة مقدمة وهذا يجعلها سيارة عليها الكثير من الإقبال خاصة من فئة كبيرة من الباحثين عن السيارات الكبيرة نسبيًا وذات السعر المقبول .

سعر شانجان CS35 تريند

يصل سعر شانجان CS35 تريند بلس موديل 2021 في السعودية بدون ضريبة القيمة المضافة إلى 51.900 ريال تقريبًا فيما يصل سعر شانجان CS35 شامل الضريبة المضافة في حدود 60 ألف ريال وهذا السعر هو سعر تقريبي لكن السعر النهائي سيكون متاحًا عند الوكيل أو المعرض حيث يمكن أن يرتفع أو ينخفض قليلًا بحسب العرض والطلب وعدد الوحدات المتاحة في المعرض حيث بدأت بعض الوحدات في النفاذ من لدى الوكلاء فيما تأتي بعض الموديلات بالطلب بعد الحجز المسبق.

عروض تقسيط شانجان CS35 تريند بدون مقدم

كما أسلفنا القول فإن سعر شانجان CS35 تريند شامل الضريبة في حدود 60 ألف ريال وعند الشراء بالتقسيط يتم إضافة معدل الفائدة السنوية أو الربح السنوي الذي يحصل عليه البنك إضافة إلى الرسوم الإدارية وتصل إلى 1 % من ثمن السيارة أي أن السعر يمكن أن يرتفع بنسبة 7 -11 % بحسب جهة التمويل وكذلك عدد سنوات التقسيط ويمكن في هذه الحالة تقسيط شانجان بدون مقدم ويتم توزيع القسط الشهري على عدد شهور التقسيط والمبلغ المتبقي يتم ترحيله إلى دفعة التملك أو الدفعة الأخيرة.

تقسيط شانجان CS35 تريند 1000 ريال

أما في حالة الرغبة في الحصول على عروض تقسيط 1000 ريال فالأمر في هذه الحالة سيكون في غاية السهولة كل ما عليك هو أن تدفع جزء من ثمن السيارة كدفعة مقدمة وتحديد قيمة القسط السهري في حدود المبلغ المشار إليه ثم استكمال الإجراءات وهنا قد لا تحتاج إلى أن تدفع مبلغ كبير في نهاية المدة لأن الدفعة المقدمة سوف تقلص بلا شك الدفعة الأخيرة.