رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 من خلال “أبشر” وموعد أنتهاء التسجيل

رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442 يبحث الكثير من نساء المملكة العربية السعودية عن طريقة التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات التى قامت بالإعلان عنها الإدارة العامة للقبول المركزي السعودي، وقد حدد التقديم في أيام محدودة حيث بدأ التقديم ميلاديا في يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021، وهجريا في 4 جمادى الأخر1442 هـ، وتحدد انتهاء التقديم في يوم الخميس الموافق 8 من شهر جمادى الأخر 1442هـ، وقد وضعت ضوابط وشروط من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة والتي يتوجب توافرها في المتقدمات، ومن خلال مقالانا سوف نعرض لكم كيفية التقديم وما هي الشروط المطلوبة لذلك.

رابط التقديم على وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

أوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية إلى أن عملية التقديم للرتبة العسكرية للنساء يجب أن تنفذ بشكل إلكتروني من خلال منصة التجنيد أبشر واتباع الخطوات الأتية:

أن تقوم المتقدمة بالدخول إلى الرسمي لمنصة أبشر. قومي بالضغط على أيقونة (الوظائف المتاحة) في منصة أبشر. عليكى تحديد الوظيفة التي ترغبين في التقدم لها. أن تقوم المتقدمة بالإطلاع على كافة تفاصيل الوظيفة بدقة والموافقة على كل الشروط والضوابط. قومي بالضغط على أيقونة إرسال الطلب عليكى بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بدقة، وكذلك بيانات الشهادة الأكاديمية والتي تتمثل في (النوع المهني ، التخصص العام ، التخصص الفرعي ، سنة التخرج ، المعدل ، المستوى ، هل لديك دورات لغة ، هل لديك دورات كمبيوتر ، إذا كان لديك مؤهلات أخرى ، من فضلك انقر لإضافة مؤهل أكاديمي). وأخيرا قومى بالنقر على زر التالي ثم أضغطي على أيقونة حفظ ثم بعدها يُقدم الطلب وانتظر الرد عليك بالقبول أو الرفض.

شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدمات لوظيفة التجنيد التي أعلنتها الإدارة العامة السعودية لمكافحة المخدرات مؤخراً رتبة مجندات على النحو التالي:

يشترط أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية أو ما يُعادلها أو مؤهل عالي. ينبغي أن تكون حاملة للجنسية السعودية. لابد من أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك وغير مدانة في أي جرائم مخلة بالشرف أو بأية جريمة بشكل عام. يجب أن يكون لدى المتقدمة صفة وطنية مستقلة ، والتي يجب أن تكون سارية عند التقدم للوظيفة. لابد من تناسب وزنها مع طولها وأن تجتاز اختبارات الطبية الخاصة باللياقة البدنية. يشترط عدم تزوج المتقدمة من غير سعودي الجنسية. لابد من اجتيازها كافة الاختبارات الخاصة بالتقديم في وظائف المعلنة. لا يسمح تعيين أي متقدم في أي منصب عسكري.

موعد انتهاء التقديم في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442

فتحت مدرية مكافحة المخدرات أمس باب التسجيل في وظائف مكافحة المخدرات للنساء 1442، وذلك أن تكون المتقدمة على رتبة جندي، وقد تحدد موعد بدء التقديم في يوم 17 من شهر يناير الحالي، ويكون موعد انتهاء التسجيل في يوم 21 من نفس الشهر الجاري.

والجدير بالذكر أن بعد إكمال عملية التقديم للعمل النسائي لمكافحة المخدرات، يلزم طباعة الصفحة ورقم الطلب بالكامل ، بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تضمين رسالة نصية على رقم هاتفك في منصة أبشر تحتوي على رقم الطلب.