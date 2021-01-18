أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الكابتن طيار دحان الصعر

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الكابتن طيار دحان الصعربعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الكابتن طيار دحان عبدالله حزام الصعر نقيب الطيارين اليمنيين، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافله بالعطاء والنضال وخدمة الوطن.

وأشاد الشيخ صادق بمناقب الفقيد الصعر ومواقفه الوطنية ودوره في خدمة الوطن على مدى عقود في مجال الطيران، حيث كان مثالاً للكفاءة والنزاهة والإخلاص، ويحظى باحترام وتقدير زملائه، كما كان أحد الشخصيات الوطنية والمؤتمرية البارزة.

وعبّر رئيس المؤتمر في برقية العزاء والمواساة التي بعث بها إلى العميد عبدالكريم عبدالله حزام الصعر واخوانه، وإلى نجل الفقيد حمود دحان الصعر واخوانه وكافة آل الصعر بمحافظة عمران، عن صادق التعازي وعميق المواساة باسمه شخصياً.. وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام..

وأكد أبوراس أن الوطن خسر برحيل الكابتن دحان الصعر واحداً من خيرة أبنائه، وأحد الكفاءات الوطنية.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.

" إنا لله وإنا إليه راجعون "