"ماغليف".. أعجوبة صينية تنطلق بسرعة "تفوق الخيال"

كشفت الصين مؤخرا عن نموذج لقطارها فائق السرعة "ماغليف"، القادر على بلوغ سرعة تصل إلى 620 كيلومترا في الساعة.

ويعمل القطار بطاقة الموصلات الفائقة مرتفعة الحرارة، وهي مواد تعمل كموصلات في درجات حرارة عالية.

ويبلغ طول القطار 21 مترا، وقد جرى استعراضه أمام وسائل الإعلام في مدينة تشنغدو بمقاطعة سيشوان، وهو يسير على سكة شيّدت لأجل هذا الغرض، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وحسبما أكد نائب رئيس جامعة جياوتونغ، البروفيسور هي تشوان، فإن القطار قد يكون جاهزا للتشغيل في غضون مدة تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.

وتحتضن الصين أكبر شبكة للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم، وتمتد على أكثر من 37 ألف كيلومتر، وتشغّل أسرع قطار تجاري وهو "شنغهاي ماغليف".

وكانت بكين قد كشفت في وقت سابق من العام الماضي النقاب عن خط سكة حديدية فائق السرعة يبلغ طوله 174 كيلومترا، يربط بكين بالمدينة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 تشانغجياكو، مما قلّص زمن السفر بين المدينتين من ثلاث ساعات إلى 47 دقيقة.

كذلك أطلقت الصين في وقت سابق من الشهر الجاري، قطارا سريعا مصمما خصيصا لتحمّل درجات الحرارة المنخفضة، حيث يستطيع القطار "سي آر 400 أي إف- جي" السفر بسرعة 350 كيلومترا في الساعة، في الأجواء شديدة البرودة، التي تصل فيها درجات الحرارة إلى سالب 40 مئوية.