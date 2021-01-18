جدة - نرمين السيد - وكانت مصلحة السجون الروسية، أوقفت أمس المعارض نافالنى فور وصوله إلى أحد مطارات موسكو قادما من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بتهم الاحتيال.
وأشار بيان مصلحة السجون الروسية إلى أنه تم توقيف المواطن نافالنى بموجب ورود اسمه فى قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضى ضبطه وإحضاره.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعارض الروسى نافالنى يعتبر الإجراءات بحقه غيابا مطلقا للقانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.