المعارض الروسى نافالنى يعتبر الإجراءات بحقه غيابا مطلقا للقانون

جدة - نرمين السيد - وكانت مصلحة السجون الروسية، أوقفت أمس المعارض نافالنى فور وصوله إلى أحد مطارات موسكو قادما من ألمانيا، بموجب حكم بالسجن مع وقف التنفيذ صادر بحقه بتهم الاحتيال.

وأشار بيان مصلحة السجون الروسية إلى أنه تم توقيف المواطن نافالنى بموجب ورود اسمه فى قائمة المطلوبين إثر انتهاكه بشكل ممنهج الإفراج المشروط عنه، ما يقتضى ضبطه وإحضاره.