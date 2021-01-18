الصحة العالمية تحذر من خطورة التوزيع غير العادل للقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت انتشرت السلالة البريطانية الجديدة لفيروس كورونا فى 41 دولة ومنطقة فى مختلف أنحاء العالم، أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وأخرها دولة الفلبين بعد أن سجلت إصابات جديدة بها، بالإضافة إلى اكتشاف طفرة للفيروس جديد أيضا فى جنوب إفريقيا.

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