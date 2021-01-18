عبير موسى: جهات خارجية خططت للاحتجاجات التى تشهدها تونس

جدة - نرمين السيد - وقالت موسى، "هناك جهات خططت للاحتجاجات التى تشهدها تونس، ويجب أن تكشف السلطات عن ملابسات خروج الشباب فى تلك الاحتجاجات". وأضافت: "نريد الحصول على المعطيات التى أدلى بها المعتقلون فى المظاهرات الأخيرة، وعلى السلطات الأمنية كشف الأطراف التى تقف وراء دفع الشباب للقيام بعمليات التخريب". وتابعت موسى: "ما حدث من تخريب يدخل فى إطار الجريمة المنظمة، حيث أن عمليات السرقة والخلع والإضرار بالأملاك الخاصة والعامة لا يمكن أن يكون من وراءها عمليات احتجاج سلمية"، داعية وزارة الداخلية لتقديم تفاصيل الاستنطاقات التى استخرجت من الموقوفين، وخصوصا للشريحة العمرية بين 12 و15 سنة.

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