كورونا في لبنان.. مسؤول طبي يكشف موعد انخفاض الإصابات خلال فترة الإغلاق

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض، اليوم الإثنين، أنه تم طرح فكرة لنقل المستشفى الميداني إلى مستشفى رفيق الحريري، الا أنه تبين ان لا مكان لوضعه، كما لا يوجد طاقم استشفائي إضافي لادارته.

وقال أبيض، في حديث الى"صوت كل لبنان"، إن المستشفى الميداني لا يفيد في الوقت الحالي لانه يحتاج إلى فترة لتجهيزه، بينما توجد هناك حاجة ملحة حاليًا الى أسرة.

وأشار مدير مستشفى رفيق الحريري، إلى أن الطريقة الوحيدة لتوفير الأسرة هي تخصيص بعض المستشفيات، وخصوصًا الخاصة، منها أقساما إضافية لمرضى الكورونا.

وأوضح أبيض أن انخفاض أعداد المرضى خلال فترة الإغلاق العام سيتضح بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع.

وأكد الأبيض أن اللقاح سيصل إلى لبنان في منتصف فبراير المقبل، كما أعلن ان مستشفى بيروت اقترب من انجاز المركز الخاص باللقاحات.

وف وقت سابق من اليوم، حذر فراس الأبيض، اليوم الاثنين، من خطورة الوضع الصحي في لبنان خلال الأسابيع المقبلة مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا والتي تحتاج إلى رعاية مركزة.

وقال الأبيض في سلسلة من التغريدات التي نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "على مدار الأيام القليلة الماضية، سجل لبنان يوميًا أكثر من 30 مريضًا جديدًا بحاجة للعناية المركزة، و 40 حالة وفاة. هذا أمر مأساوي.. ستكون الأسابيع المقبلة صعبة، لكن لا ينبغي أن نيأس أو نتعثر.. هذه مجرد مرحلة ستمر، وأيام أفضل ستليها. لكن كم سيستغرق ذلك، يعتمد على الامور التالية".