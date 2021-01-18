3471 حالة.. الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا خلال 24 ساعة

سجلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، زيادة جديدة في عدد حالات الإصابة والوفياة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 3471 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 142388 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المسجلة في البلاد 256732 حالة.

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 6 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 253,266 حالة.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2,990 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 228364 حالة.

وكانت وزارة الصحة الإماراتية، أعلنت أمس الأحد، عن تقديم 84,852 جرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي الجرعات التي تم تقديمها 1,882,778 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 19.04 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد19.