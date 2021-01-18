في عهد الملك سلمان.. السعودية تدشن أكبر توسعات للحرمين الشريفين في التاريخ

اعتبرت صحيفة الرياض السعودية إن مشروعات الحرمين الشريفين في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تشهد أكبر توسعات في التاريخ.

وذكرت إنه يجري إكمال جميع التوسعات في الحرم المكي، وسط حرصٍ بالغ من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على المتابعة الشخصية لتلك المشروعات وتذليل كافة العقبات ليؤدي الحجاج والمعتمرون وزوّار مكة والمدينة مناسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.

وأضافت الصحيفة إنه تمت تهيئة صحن المطاف وتشغيله بطاقته القصوى لاستيعاب 50 ألف طائف في الساعة، و278000 مصل في الساعة ومساحة إجمالية تبلغ 210000 متر مربع وفتح جميع الأدوار والساحات في المسجد الحرام، والتوسعة الثالثة، والمسعى بجميع أدواره وتأهيل الكوادر البشرية بالإدارات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

وخلال السنوات الماضية وتحديدًا من عام 1436هـ إلى عام 1441هـ نفذت ثمانية مشاريع تخدم الحرم المكي الشريف.

وتشرف الرئاسة على أعمال التوسعة السعودية الثالثة للمسجد الحرام والصيانة والتشغيل وإصدار الرخص والتصاريح الخاصة برخص مزاولة الأعمال داخل المسجد الحرام.

وشملت التوسعة السعودية الثالثة الكبرى للمسجد الحرام مكونات رئيسة هي (مبنى التوسعة الرئيس للمسجد الحرام، وتوسعة المسعى، وتوسعة المطاف والساحات الخارجية والجسور والمساطب، ومجمع مباني الخدمات المركزية، ونفق الخدمات والمباني الأمنية، والمستشفى، وأنفاق المشاة، ومحطات النقل والجسور المؤدية إلى الحرم، والطريق الدائري الأول المحيط بمنطقة المسجد الحرام والبنية التحتية وتشمل محطات الكهرباء وخزانات المياه وتصريف السيول).

وتعد الأكبر على مدار التاريخ، حيث استخدمت فيها أحدث تقنيات البناء والأنظمة الحديثة، حيث بلغت كمية القطع الصخرية بالمشروع (13,100,000) قطعة، وعدد العقارات المزالة 5,882 عقارًا، والخرسانة المسلحة بكافة الأصناف بلغ حجمها (3,000,000 م3)، فيما بلغت كتل حديد التسليح (800,000 طن)، وعدد الحجر الصناعي (37,800 قطعة)، ومسطحات الرخام بمساحة (1,210,000 م2).

وعدد النجف بجميع المقاسات (1,020) نجفة، وعدد وحدات الإضاءات الحائطية (3,600 وحدة)، وعدد السلالم الكهربائية (680) سلمًا، والمصاعـد الكهربائية بعدد 158 مصعدًا، و188 مدخلًا لمبنى التوسعة، وعدد دورات المياه في كامل المشروع (12,400) وحدة، فيما بلغت المواضئ (8,650)، وبلغ عدد صناديق مكافحة الحريق (2,500) صندوق، فيما جاءت مساحة القبة الرئيسة في مبنى التوسعة بعرض 36 م، وارتفاع 21 م، فيما بلغ ارتفاعها من الدور الأرضي 80 م، ووزنها في حدود (800 طن).