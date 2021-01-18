لافروف: روسيا لن تخوض اشتباكات مع أمريكا في سوريا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، إن الجيش الروسي لن يخوض أي اشتباكات مع القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا.

وأضاف لافروف في تصريحات صحفية: "نطالب الولايات المتحدة بعدم استخدام القوة ضدّ مواقع تابعة للجيش السوري".

وتابع: "لدينا اتصالات مع الولايات المتحدة عبر القنوات العسكرية، ليس لأننا نعترف بشرعية وجودها هناك ولكن ببساطة لأنها يجب أن تتصرف في إطار معين".

واستطرد الوزير الروسي: "لا يمكننا طردهم من هناك، نحن لن ننخرط في اشتباكات مسلحة معهم بالطبع، ولكن نظرًا لوجودهم هناك، فإننا نجري حوارًا معهم حول ما يسمى بعدم التضارب".