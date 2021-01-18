"طيران الإمارات" تبدأ برنامج تطعيم موظفيها ضد كورونا

أطلقت مجموعة الإمارات، اليوم الاثنين، برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع موظفيها العاملين في البلاد، وذلك بالتنسيق مع هيئة الصحة بدبي ووزارة الصحة.
ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، بدأت حملة التلقيح صباح اليوم الاثنين، مع إعطاء الأولوية للعاملين في الخطوط الأمامية، بمن فيهم أفراد أطقم الخدمات الجوية والطيارون وغيرهم من موظفي العمليات والخدمات الأرضية.
وتعد مجموعة الإمارات، التي تضم طيران الإمارات ودناتا، من أوائل شركات الطيران والخدمات الجوية في العالم التي توفر لموظفيها خيار التطعيم ضد كورونا.
وحسب الصحيفة، يعد إطلاق برنامج التطعيم الخاص بالمجموعة خطوة إضافية للمساعدة على حماية صحة ورفاهية العاملين الذين يخدمون المسافرين ويساعدون في نقل السلع الأساسية عبر العالم.
وتوفر مجموعة الإمارات لموظفيها العاملين في مختلف المواقع في الدولة لقاحي"فايزر بيونتيك" و"سينوفارم"، وكلاهما معتمد من السلطات الصحية في البلاد.
ويتواصل التطعيم على مدى 12 ساعة يوميًا طيلة أيام الأسبوع لضمان حصول أكبر عدد من العاملين على اللقاح.
كما يتوفر أمام الموظفين أيضًا خيار تلقي التطعيم في المراكز والعيادات الطبية الحكومية المحددة، حيث لم تدخر القيادة الرشيدة والسلطات الصحية في الدولة أي جهد لتقديم اللقاحات مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين.
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