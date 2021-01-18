اكتشاف 13 إصابة بـ كورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، على متن رحلات جوية وصلت إلى العاصمة بيروت.

ووفقًا لشبكة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، قالت وزارة الصحة إنه تم استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 16 يناير الجاري، حيث أظهرت النتائج وجود 13 حالة إيجابية على متنها.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس الأحد، تسجيل 3654 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 252 ألفا و 812 إصابة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، خلال نفس التوقيت، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 1865 حالة.