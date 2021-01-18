وزير الدفاع التركي يصل بغداد في زيارة غير معلنة

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أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل، وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، عزم بلاده استخدام منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" رغم اعتراض الولايات المتحدة.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية، السلطات التركية، من مواصلة السعي وراء منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".

وقالت الخارجية الأمريكية، في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إنّ الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة "إس-400" الروسية.