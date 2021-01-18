لافروف: أصبت بـ كورونا وتكونت لدى أجسام مضادة له

جدة - نرمين السيد - وقال لافروف: "أصبت بكورونا وتكونت لدى أجسام مضادة له، لكننى علمت مؤخرا أن الأخصائيين ينصحون حتى المتعافين من كورونا بالخضوع للتطعيم. لقد سمعت هذا الخبر أمس، وسوف أستشير الأطباء".
وكانت السلطات الصحية الروسية، قد أعلنت تسجيل 22.857 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالى الإصابات إلى ثلاثة ملايين و591.066 فى رابع أكبر حصيلة فى العالم.
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