تزامنا مع بدء حملة التطعيم الشاملة.. وزير الخارجية الروسي يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأثنين، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "أصبت بفيروس كورونا وتكونت لدي أجسام مضادة له".

وانطلقت صباح اليوم عملية التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا، وستشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك.

و، أكدت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا، التي ترأس المقر العملياتي لمكافحة العدوى، أن كل شيء جاهز للانتقال من التطعيم على نطاق واسع إلى التطعيم الشامل في البلاد، وذلك اعتبارا من 18 يناير.

من جانبها، قالت آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، إنه يجب تنظيم التطعيم ضد فيروس كورونا في روسيا، بشكل يسمح بتكوين المناعة الجماعية لدى السكان مع بداية الخريف، عندما تبدأ أمراض البرد بالانتشار على شكل وباء.