ترقيات وتعيينات عسكرية جديدة في سلطنة عمان.. تفاصيل

أصدر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الاثنين، مرسومين سلطانيين ساميين، الأول يقضي بتعيين أمين عام لوزارة الدفاع بمرتبة وزير، والثاني بإجراء ترقيات وتعيينات عسكرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

فقد تم تعيين د. محمد بن ناصر بن علي الزعابي أمينا عاما لوزارة الدفاع بمرتبة وزير، ليحل محل محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الذي تم تعيينه في 16 فبراير 2014م، كان الزعابي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للطيران المدني بالدرجة الخاصة والتي تم تغيير مسماها إلى هيئة الطيران المدني.

وقضى المرسوم الثاني بترقية اللواء ركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي إلى رتبة فريق وتعيينه رئيسا لأركان قوات السلطان المسلحة خلفا للواء الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني، وكان الرئيسي قد تم تعيينه قائدا للبحرية السلطانية العُمانية في 2008.

وتم ترقية العميد الركن طيار خميس بن حمّاد بن سلطان الغافري إلى رتبة لواء وتعيينه قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني، الذي كان يشغله اللواء الركن طيار مطر بن علي بن مطر العبيداني منذ عام 2012.



وتم تعيين العميد سيف بن ناصر بن محسن بن حامد الرحبي قائدا للبحرية السلطانية العمانية بعد ترقيته إلى رتبة لواء.

كما تضمن المرسوم السلطاني ترقية العميد الركن جوي مهندس صالح بن يحيى بن مسعود المسكري إلى رتبة لواء وتعيينه آمرًا لكلية الدفاع الوطني، ويعد أول آمر لكلية الدفاع الوطني منذ إنشائها عام 2013، وقد كان يشغل هذا المنصب اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن.