السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها: لا تذهبوا إلى هذه الدولة

حذرت السفارة الأمريكية في كابل، مواطنيها من القدوم لأفغانستان، مشددة من احتمال تصاعد عدد الهجمات الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين لعدم القدوم إلى أفغانستان و إلى مغادرة هذه الدولة فورَا.

وقال بيان صحفي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية، أن "السفارة تذكر المواطنين الأمريكيين، بمخاطر زيارة أفغانستان بسبب ارتفاع مستوى الجريمة والإرهاب، وتدعو الأمريكيين الموجودين في هذه البلاد للنظر في موضوع مغادرتها".

واعتبرت السفارة إنه قد أصبحت وتيرة الهجمات الإرهابية وعمليات الاختطاف وغيرها من الجرائم الجنائية الخطيرة، أعلى وأكثر في جميع أنحاء أفغانستان خلال الأسابيع الأخيرة.