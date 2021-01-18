أخبار اليمن : شهيد في مأرب وخروقات مستمرة في الحديدة

شهيد في مأرب وخروقات مستمرة في الحديدةصعّدت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستشهد مواطن بغارة لطيران العدوان على مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان ارتكبت 407 خروقات بينها زحف في حيس واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وكيلو16 و 118 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ألف و 366 صاروخاً وقذيفة و 264 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

ومن بين الخروقات ثمان غارات لطيران تجسسي على حيس والدريهمي والجبلية وتحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وحيس والفازة والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى انكسار زحف لقوى العدوان شمال غرب مديرية حيس استمر ساعتين ونصف ورافقه قصف مدفعي مكثف بأكثر من 145 قذيفة.

وأكد المصدر استشهاد المواطن محمد عبدالله أحمد الطالبي في غارة لطيران العدوان استهدفت سيارته بمنطقة الرِكز في مديرية ماهلية محافظة مأرب.

وشن الطيران سبع غارات على مديرية مجزر وغارتين على مديرية مدغل بالمحافظة نفسها.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على مجازة الشرقية في محور عسير.