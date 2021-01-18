أخبار اليمن : الأرصاد يحذر مجدداً: تقلبات جوية وطقس "بارد"

الأرصاد يحذر مجدداً: تقلبات جوية وطقس "بارد"أفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال ال24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية، أن يكون الطقس بارد إلى شديد البرودة نسبياً على المرتفعات الجبلية في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار،البيضاء، جنوب غرب مأرب وغرب الجوف.

ولفت إلى أن الطقس سيكون بارد على مرتفعات محافظات إب، تعز، الضالع، لحج ،أبين، شبوة وحضرموت؛ وعلى الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية أثناء الليل والصباح الباكر.

وحث المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر وكذلك المسافرين على أخذ الاحتياطات اللازمة من صدمات البرد.

ودعا المزارعين ورعاة المواشي والنحالين الى حماية المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من آثار البرودة الشديدة.