أخبار اليمن : إصابات كورونا تتجاوز 95.4 مليون حول العالم

إصابات كورونا تتجاوز 95.4 مليون حول العالم
كشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن حصيلة المصابين تجاوزت 95 مليونا و488 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 68 مليونا و196 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس 2 مليون و40 ألف وفاة.
وبحسب الإحصاءات المُعلنة فقد سجلت دول العالم الأحد، تراجعاً ملموساً في عدد الوفيات، وكذلك في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، مقارنة باليوم الذي سبقه، حيث سُجل 532 ألف و235 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,151 حالة وفاة.
وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.
واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (407,202 وفاة)، والبرازيل (209,868 وفاة)، والهند (152,456 وفاة)، والمكسيك (140,704 وفيات)، وبريطانيا (89,261 وفاة).
كما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (24,482,050 إصابة)، والهند (10,572,672 إصابات)، والبرازيل (8,488,099 إصابة)، وروسيا (3,568,209 إصابات)، وبريطانيا (3,395,959 إصابة).
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