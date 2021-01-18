أخبار اليمن : طبيب يوضح العلاقة بين قلة النوم واحتمالية الإصابة بكورونا

طبيب يوضح العلاقة بين قلة النوم واحتمالية الإصابة بكورونا

حذر رئيس مركز طب النوم بجامعة موسكو الحكومية (لومونوسوف)، ألكسندر كالينكين، في حديث إذاعي، من أن قلة النوم قد تزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية، بما في ذلك فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع "رورسيا اليوم"، أوضح كالينكين أن قلة النوم لها تأثير سلبي على جهاز المناعة لدى الإنسان، مشيرًا إلى أن النوم والمناعة مترادفان تقريبًا، ومع انخفاض فترات النوم، تنخفض المناعة بشكل حاد، ويصبح احتمال الإصابة بأي عدوى فيروسية أعلى لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 5 ساعات يوميًا، مقارنة بأولئك الذين ينامون أكثر من 7 ساعات يوميًا، بنسبة 250%.

وتابع كالينكين أن النوم مهم للغاية، حيث أنه يضمن مناعتنا، ناصحًا كذلك بالنوم والاستيقاظ في وقت محدد كل يوم، لتحسين جودة النوم، وكذلك التخلي عن المنبه للاستيقاظ.

وقال بهذا الشأن: "إننا نتعامل مع معيار للنوم يتراوح لدى معظم الأشخاص البالغين من 7-9 ساعات، لهذا يمكن استخدام المنبهات الضوئية للمساعدة في الاستيقاظ، ولتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية لدى الشخص بشكل أفضل".

