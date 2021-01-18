أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا للجنة تحديث البناءالتنظيمي لمعهد الميثاق

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دوت الخليج -

رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا للجنة تحديث البناءالتنظيمي لمعهد الميثاق

رأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث بحضور الأمين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي محسن .

واستمع رئيس المؤتمر إلى تقرير عن نتائج عمل اللجنة من قبل رئيسها الدكتور أحمد مطهر عقبات والذي تضمن رؤية مفصلة عن وضع المعهد الحالي والأفكار والمقترحات المتعلقة بتحديث البناء التنظيمي للمعهد في ضوء المتغيرات والظروف التي يعيشها المؤتمر الشعبي العام والوطن بشكل عام .

وقد عبر رئيس المؤتمر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في دراسة وضع المعهد ووضع الرؤية الخاصة بتحديث بنائه التنظيمي .

واكد أبوراس أن البناء التنظيمي للمعهد سيواكب متغيرات الحاضر ومتطلبات المستقبل في ضوء رؤية شاملة لإعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر بكافة تكويناته والتي بدأت بالأمانة العامة . رئيس المؤتمر يرأس اجتماعا للجنة تحديث البناءالتنظيمي لمعهد الميثاقرأس الشيخ صادق بن أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اجتماعا للجنة تحديث البناء التنظيمي لمعهد الميثاق للتدريب والدراسات والبحوث بحضور الأمين العام للمؤتمر الاستاذ غازي احمد علي محسن .واستمع رئيس المؤتمر إلى تقرير عن نتائج عمل اللجنة من قبل رئيسها الدكتور أحمد مطهر عقبات والذي تضمن رؤية مفصلة عن وضع المعهد الحالي والأفكار والمقترحات المتعلقة بتحديث البناء التنظيمي للمعهد في ضوء المتغيرات والظروف التي يعيشها المؤتمر الشعبي العام والوطن بشكل عام .وقد عبر رئيس المؤتمر عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء اللجنة على جهودهم في دراسة وضع المعهد ووضع الرؤية الخاصة بتحديث بنائه التنظيمي .واكد أبوراس أن البناء التنظيمي للمعهد سيواكب متغيرات الحاضر ومتطلبات المستقبل في ضوء رؤية شاملة لإعادة تحديث البناء التنظيمي للمؤتمر بكافة تكويناته والتي بدأت بالأمانة العامة . واقر الاجتماع التقرير المقدم من اللجنة على أن يصدر رئيس المؤتمر القرار الخاص بعملية تحديث البناء التنظيمي للمعهد في وقت لاحق . تعليق إرسل الخبر إطبع الخبر RSS حول الخبر إلى وورد معجب بهذا الخبر انشر في فيسبوك انشر في تويتر المزيد من "أخبار" عناوين أخرى متفرقة