مدير منظمة الصحة العالمية: العالم على شفا ”فشل أخلاقي كارثي” فيما يتعلق...

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، أن العالم على شفا "فشل أخلاقي كارثي" فيما يتعلق بتوزيع اللقاحات.
وحث غيبريسوس خلال افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات المضادة لفيروس كورونا، بشكل أكثر إنصافا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف "أن أسلوب أنا أولا لا يجعل الأكثر فقرا وضعفا في العالم في خطر فحسب، لكنه سيأتي بنتائج عكسية أيضا".
وتابع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قائلا "في نهاية المطاف لن تسفر هذه التصرفات إلا عن إطالة أمد الوباء".
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