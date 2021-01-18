وزير الخارجية الروسي: موسكو لا تفكر في ضم ناجورني كاراباخ إلى قوامها مطلقا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده لا تفكر أبدًا بالاعتراف باستقلال ناجورني كاراباخ وضمها إلى قوام روسيا.
وقال لافروف- خلال مؤتمره الصحفي السنوي، اليوم /الإثنين/-:" فيما يتعلق باقتراح غريب حول ضم ناجورني كاراباخ إلى قوام روسيا، فإن هذا الإقليم لم يتم الاعتراف باستقلاله من قبل أحد، بما في ذلك جمهورية أرمينيا".
وأضاف لافروف:" ليس لدينا مثل هذه الأفكار ولا أي شيء قريب منها، حيث ننطلق من حقيقة أن جميع قضايا هذه المنطقة يجب حلها بين الدول، التي تقع فيها، وفي المقام الأول بين أرمينيا وأذربيجان"، مؤكدا أن بلاده ستكون مستعدة للمساعدة في البحث عن حل يضمن السلام والاستقرار والأمن في هذه المنطقة.
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