خلال 24 ساعة.. السعودية تسجل 170 إصابة جديدة و6 وفيات بـ كورونا

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، زيادة جديدة في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 170 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة إلى 365099 حالة .
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 161 حالة تعاف جديدة، ليصبح إجمالي حالات الشفاء 356848 حالة.
كما سجلت الوزارة 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6329 حالة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1922 والحالات الحرجة 317 حالة.
وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة السعودية أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.
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