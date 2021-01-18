أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عن طرد اثنين من موظفي السفارة الهولندية لدى موسكو.
ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا اليوم الإثنين، قالت فيه إنها: "استدعت، اليوم الاثنين، القائم بالأعمال بالنيابة لهولندا، لتعرب له عن احتجاج موسكو الشديد على إعلان السلطات الهولندية، في ديسمبر 2020، "وبدون سبب"، اثنين من الدبلوماسيين الروس في هولندا "شخصين غير مرغوب فيهما"، بزعم قيامهما بـ "أنشطة تتعارض مع صفتهما الدبلوماسية".
وتابعت الوزارة أنها أبلغت القائم بالأعمال الهولندية بأن الجانب الروسي قرر طرد اثنين من دبلوماسيي السفارة الهولندية في موسكو بناء على مبدأ الرد بالمثل، مضيفة أن عليهما مغادرة العاصمة الروسية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين.
وفي 10 ديسمبر الماضي، طردت السلطات الهولندية دبلوماسيين روسيين متهمين بإنشاء شبكة تجسس في هولندا، وفق ما أعلن جهاز الاستخبارات الهولندية في بيان الخميس.
وقال الجهاز إن المواطنين الروسيين كانا يعملان لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية لروسيا الاتحادية وكانا معتمدين في هولندا كدبلوماسيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعاملة بالمثل.. الخارجية الروسية تطرد دبلوماسييَن من السفارة الهولندية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.