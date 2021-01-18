نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تسجل 3.471 إصابة جديدة بـ"كورونا" و2.990 حالة شفاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، عن تسجيل 3.471 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 256.732 حالة.

‎وسجلت الصحة الإماراتية، 6 حالات وفاة مصابة وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 751 حالة.

وأجرت السلطات الصحية الإماراتية، 142,388 فحصاً جديداً لرصد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎جاء ذلك تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في

وأكدت الصحة الإماراتية، شفاء 2,990 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 228,364 حالة.