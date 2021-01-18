رابط نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021 عبر موقع وزارة التعليم بالسودان

رابط نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021 يتيح للطلاب استخراج النتائج بكل سهولة عبر موقع وزارة التعليم السودانية، حيث ستقوم وزارة التعليم بالسودان خلال ساعات قليلة من الآن برفع نتائج الطلاب، بعد المؤتمر الصحفي الذي سيقوم وزير التعليم بعقده بعد قليل، ويمكن للطلاب وقتها الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بكل سهولة من خلال رابط نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021 الذي سنوفره لكم في هذا التقرير.

نتيجة الشهادة السودانية 2021 برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021

نتيجة الشهادة السودانية برقم الجلوس 2021 سيتم الإعلان عنها اليوم، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم بدولة السودان من خلال حسابها الرسمي، حيث ذكرت أن إعلان النتيجة سيكون خلال ساعات قليلة من الآن، عقب المؤتمر الصحفي الذي سيقوم وزير التعليم بعقده، وقد انتهت لجان التصحيح ورصد الدرجات من أعمال التصحيح لطلاب الثانوية بالسودان، بعد استئنافها من جديد، عقب فترة من انقطاع أعمال التصحيح.

وكان هذا على خلفية الإجراءات الأمنية وفترة الايقاف التي أقرتها الجهات المسؤولة، للوقاية من أزمة كورونا التي شهدها العالم الفترة الحالية، وقد عاودت أعمال التصحيح من جديد، لتعلن الجهات المسؤولة بالوزارة عن انتهائها، وقرب إعلان النتيجة، وأعلنت وزارة التعليم بالسودان، أن النتيجة سيتم توفيرها للطلاب على الموقع للاستعلام برقم الجلوس، بعد المؤتمر الصحفي مباشرة.

نتيجة الشهادة السودانية 2021

يمكن للطلاب وأولياء الأمور بالسودان، الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس مباشرة باتباع الخطوات التالية: