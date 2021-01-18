“عاجل” رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020 برقم الجلوس // أعتماد النتيجة

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية برقم الجلوس، الآن أكثر كلمات البحث في جميع ولايات السودان من قبل الطلاب والطالبات، الذين أدوا الامتحانات وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت أن نتيجة الثانوية السودانية 2020 سوف ترفع اليوم، فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم بعد أن تم المراجعة عليها أكثر من مرة، لضمان أن يأخذ كل طالب حقه ولا يظلم أي طالب نتيجة أي خطأ في الرصد والتدقيق، والآن سوف يتم رفع النتيجة ويمكنكم الدخول على الموقع برقم الجلوس ومعرفة تفاصيل النتيجة الآن، ونحن معكم ويسعدنا الرد على أستفساراتكم بخصوص النتيجة عبر الموقع.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية برقم الجلوس

تم تجهيز موقع وزارة التربية والتعليم من قبل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السودانية، لكي يستوعب أعداد الطلاب المحتمل دخولهم على الموقع الرسمي للوزارة، لمعرفة درجاتهم كما جاء على موقع الوزارة على فيس بوك، وأعلنت وزارة التعليم أن أي مشكلة سوف يتعرض لها الموقع سيتم التعامل معها فوراً من قبل المختصين، لكي يستطيع الطلاب الدخول على الرابط ومعرفة النتائج بسهولة.

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية المعتمد.

الدخول على نتائج الشهادة الثانوية السودانية.

كتابة وتسجيل رقم الجلوس والرقم الوطني الخاص بالطالب.

الضغط على زر أستعلام سوف تظهر تفاصيل النتيجة من نسبة النجاح والدرجات.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2020موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

تعمل الحكومة السودانية على تطوير مناهج التعليم وتنقيتها من الحشو الذي كان يدرس للطلبة، دون أن يكون له مردود علمي، وأيضاً قد حرصت السودان على الآخذ بالتطور العلمي في التعليم في ظل جائحة كورونا، التي أجبرت العالم عن التعلم عن بعد خزفاً من أنتشار فيروس كورونا بين الطلاب، والسودان تقوم بما تستطيع القيام به في هذا المجال في حدود الإمكانيات المتاحة للوزارة.

نتيجة الشهادة السودانية 2020

تم اعتماد نتيجة الشهادة السودانية وسوف يتم رفعها عبر رابط وزارة التربية والتعليم الرسمي، بعد نهاية المؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم السودانية، والذي سيعلن فيه تفاصيل النتيجة ونسب النجاح في كل شعبة “علمي” أدبي”، ويعلن أسماء الطلبة الأوائل ويهنئهم على تفوقهم، ومن ثم يمكن لباقي الطلاب معرفة النتائج فور رفعها بعد المؤتمر مباشراً.