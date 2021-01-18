ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس الآن على موقع sudanresults.com

ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس الآن يرغب الملايين من الطلاب وأولياء الأمور الحصول عليها عبر موقع sudanresults.com نظرًا لأنه رابط نتيجة الشهادة السودانية 2020 المعتمد من وزارة التربية والتعليم السودانية، ويزداد قلق الطلاب على نتائج الشهادة السودانية 2020 حيث تمت الامتحانات هذا العام في أجواء استثنائية وهو انتشار فيروس كورونا في البلاد، وتداعيات غلق المدارس أكثر من مرة، وتطبيق حظر التجوال لحماية المواطنين، وجاء الوقت ليحصد الطلاب ثمار جهدهم عن طريق استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس إلكترونيًا، قبل الدخول في الفصل الدراسي الثاني واستعدادهم لاستكمال مسيرتهم التعليمية.

ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020

أتاحت وزارة التربية والتعليم استخراج نتيجة الشهادة السودانية 2020 أونلاين من أجل التيسير على الطلاب، فهى تعتبر النتيجة الرئيسية للصفوف الدراسية والتى من خلالها يتحدد موقف الطلاب لاستكمال المرحلة الدراسية المقبلة، تستطيعون مطالعة نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس من خلال النقاط التالية:

تسجيل الدخول على موقع وزارة التعليم السودانية أو رابط نتيجة الشهادة السودانية com

الضغط على تبويب نتيجة الشهادة الثانوية.

إضافة رقم جلوس الطالب.

إضافة رقم الطالب الوطني.

النقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية 2020

تفتح صفحة نتيجة الطالب بالدرجات.

نتيجة الشهادة السودانية 2020

اعتمدت وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة السودانية 2020 لمختلف الولايات في الدولة بتمام الساعة 2 ظهرًا اليوم الأثنين 18 يناير 2021 ثم بعد ذلك يتم رفعها على موقع sudanresults.com يتمكن الطلاب من معرفة درجاتهم في مختلف المواد الدراسية، مشيرة إلى ارتفاع نسب النجاح هذ العام عن السنوات الماضية حيث جاءت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة السودانية 2020 متجاوزة 90%، وفق تصريحات وزير التعليم السودانى في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج، مهنئًا الطلاب الناجحين، ومتمنيًا لهم مزيد من التفوق والنجاح، مشيرًا إلى أن موقع وزارة التربية والتعليم السوداني هو الموقع الرسمي المعتمد بشأن ظهور نتيجة الشهادة السودانية 2020 برقم الجلوس للطلاب وأولياء الأمور.