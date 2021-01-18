برقم الجلوس استعلم عن نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الثانوية العامة السودانية 2021، ينتظر الكثيرون من طلاب وطالبات الشهادة الثانوية في كل أرجاء السودان النتيجة وسط حالة من القلق والتوتر، حيث ينتظر الطلاب الإعلان عن النتيجة من خلال المؤتمر الذي يعقده السيد وزير التربية والتعليم بالسودان، وهناك الكثير من الأقاويل ترددت حول الظهور النتيجة اليوم الأثنين خلال الساعات القليلة المقبلة، ولكن الوزارة لم تخرج حتى تلك اللحظة ببيان رسمي حول نتيجة الشهادة الثانوية العامة في السودان، وسوف نطلعكم متابعينا الكرام من خلال موقعنا ثقفني في حالة أي تطورات بشأن النتيجة.

نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2021

أجريت امتحانات الشهادة الثانوية في السودان وسط حالة من القلق بشأن انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالرغم من الإجراءات الوقائية التي قامت بها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة الصحة، والإعلان عن النتيجة تأخر بشكل ملحوظ ومقلق بالنسبة للطلاب وكان السبب وراء ذلك هو بدء الموجة الثانية من فيروس كورونا بشكل شرس، وقرار استقالة وزير التعليم كان أمراً صاعق على هيئة التدريس والطلاب، وبعد أن بدأت الأوضاع تهدأ بشكل نسبي تم استكمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، ليتم الإعلان عن النتيجة عما قريباً جداً عبر موقع وزارة التربية والتعليم بالسودان.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية بالسودان 2021

استعدت وزارة التربية والتعليم بالسودان بشكل كامل لرفع النتيجة عبر موقعها الرسمي، حتى يتحمل الموقع الضغط الشديد عليه من قبل الطلاب الراغبين في معرفة نتيجتهم، وعليه سيكون الموقع جاهز تماماً بمجرد رفع النتيجة عليه، وتتم عملية الاستعلام على النحو التالي: