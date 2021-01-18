اليمن: مصرع قيادى حوثى بارز فى الحديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن الجيش اليمنى، اليوم الإثنين، مقتل القيادى الحوثى البارز عبد الوهاب محمد على بدر الدين، والذى لقى مصرعه بنيران القوات المشتركة فى مديرية الدريهمى، جنوب الحديدة.





وبحسب موقع "ألوية العمالقة"، أوضح مصدر عسكرى أن بدر الدين لقى مصرعه بعدما تمكنت القوات المشتركة من كسر هجمات المليشيات الحوثية. كما نوه الموقع إلى مصرع عدد من قيادات المليشيات الحوثية الآخرين، أبرزهم قائد كتيبة التدخل السريع أبو طه المرتضى، إلى جانب إصابة العشرات من الميليشيات المدعومة من إيران.

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