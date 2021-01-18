الداخلية الروسية تطالب بسجن نافالنى 30 يوما

جدة - نرمين السيد - أعلنت الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، أنه سيتم إيداع المعارض الروسى أليكسى نافالنى فى السجن لمدة 30 يومًا، وذلك بالتزامن مع دعاوى أممية ودولية بالإفراج الفورى عن معارض الكرملين الأبرز.





وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعت السلطات الروسية، اليوم، للإفراج الفورى عن نافالنى، معربة عن قلقها البالغ إزاء اعتقاله.

وفى تغريدة عبر "تويتر"، قال مكتب مفوضة حقوق الإنسان، ميشيل باشليه: "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال أليكسى نافالنى، وندعو للإفراج عنه فورًا ولاحترام حقه فى الإجراءات القانونية تماشيًا مع حكم القانون. نكرر دعوتنا لتحقيق دقيق وموضوعى فى تسميمه"، حسبما نقلت "فرانس برس".

فيما ردت الخارجية الروسية على الانتقادات الغربية لموسكو، وقال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن حديث الدول الغربية عن غضبها لاعتقال المعارض نافالنى، يهدف إلى صرف انتباه مواطنيها عن المشكلات الداخلية.

وكانت الشرطة الروسية ألقت القبض على نافالنى، أمس الأحد، لدى وصوله إلى موسكو عائدًا من ألمانيا للمرة الأولى منذ تعرضه للتسميم فى الصيف الماضى.