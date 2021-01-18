اتحاد الشغل يطالب السلطات التونسية بتوضيحات ويدعو لوقف الاحتجاجات الليلية

جدة - نرمين السيد - وقال اتحاد الشغل فى بيان، "على الشباب المحتجّ وقف الاحتجاجات الليلية لما قد ينجرّ عنها من اندساس وتجاوزات، داعيا إلى عدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الملك العام والخاص.

واستغرب صمت السلط على ما يجرى مطالبا إياها بتوضيحات شافية تبدّد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات.

وأشار الاتحاد إلى أنه يدرك مشروعية الغضب فى صفوف شباب تونس الذى أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز وهو ما يستدعى فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد عشر سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسيين.

وكانت حالة من الفوضى عمت الشارع التونسى، مع اندلاع مظاهرات عنيفة فى الشوارع، تخللها اعتداء على الأملاك العامة التونسية، وخصوصا فى ظل حظر التجول الذى تشهده تونس الآن، حيث جاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشى، السبت الماضى، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، وذلك بعد حوالى 5 أشهر من توليه المنصب.