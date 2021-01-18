جدة - نرمين السيد - أبلغت الحكومة الإسرائيلية تركيا، اليوم الإثنين، أن تل أبيب لن تعود لتطبيع العلاقات مع أنقرة إلا بعد وقف أنشطة الجناح العسكرى لحركة حماس فى مدينة اسطنبول التركية، حسبما أفادت صحيفة "يديعوت آحرونوت" العبرية.





ووفقًا للصحيفة المقربة من دوائر الاستخبارات الإسرائيلية، فإن أنشطة حماس المشار إليها تتضمن "توجيه الأنشطة الإرهابية فى الضفة الغربية، وتجنيد الفلسطينيين لأنشطة إرهابية، وتمويل الأنشطة الإرهابية فى الضفة الغربية، وتحويل الأموال إلى البنية التحتية العسكرية لحماس". وكانت العلاقات المتواصلة بين إسرائيل وتركيا قد شهدت توترًا فى السنوات الماضية، الأمر الذى بلغ ذروته بعد طرد السفراء فى 2018، فيما أعربت أنقرة مؤخرًا عن رغبة تركيا فى استعادة العلاقات مع إسرائيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل لـ تركيا : لا عودة للعلاقات قبل وقف أنشطة حماس فى اسطنبول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.