ألمانيا: الإغلاق ساهم فى انخفاض إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأضاف شبان - فى تصريح للتليفزيون الألمانى اليوم الإثنين، "إن النجاحات الأولى من خلال استراتيجية الإغلاق، التى تتبعها الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات ضد فيروس كورونا ساهمت فيما يبدو فى تراجع حالات الإصابة، وهذا جيد لكن لا يزال أمامنا طريق طويل لبلوغ الهدف".

وتابع "إنها مسألة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى معًا لتقليل التواصل الخاص وسنشعر جميعا بالفرق"، مشيرا إلى أن تشديد الإجراءات المطبقة حاليًا فى الاجتماع الفيدرالى المقبل للولاية، ليس مؤكدًا بأى حال من الأحوال.

ولفت إلى أنه يتم حاليًا فحص كيفية ترتيب العمل الإلزامى من المنزل بشكل قانونى، وأن النقاش حول قيود الخروج هو أيضًا مرادف لتقليل الاتصالات قدر الإمكان.